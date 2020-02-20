Общество
ИнтерфаксВ рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер
Создатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России по версии Forbes. Ее состояние за год выросло на $400 млн, до $1,4 млрд, и она обогнала Елену Батурину, у которой по-прежнему $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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