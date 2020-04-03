Владелица акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла статус самой богатой женщины России по версии Fobes. Лидером списка стала Елена Батурина — президент компании Inteco Management.

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Происшествия Полицейский потребовал от идущей из магазина россиянки показать покупки В Калуге полицейский остановил возвращавшуюся из магазина местную жительницу и потребовал показать содержимое пакета, чтобы проверить, нарушила ли она режим самоизоляции.

Здоровье Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.

Здоровье Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, который вместе с группой российских специалистов работает в итальянском городе Бергамо, заявил в интервью телеканалу РБК, что тяжелая ситуация в Ломбардии объясняется в том числе итальянским легкомыслием.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Политика Глава Камчатского края подал в отставку Заявление об отставке по собственному желанию на имя президента России было подано в связи с переходом на новую должность, заявил Илюхин.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Экономика В РФ ввели кредитные каникулы из-за коронавируса Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому предусматриваются каникулы как по потребительским, так и по ипотечных кредитам из-за коронавируса на 6 месяцев.

Технологии Операторы поделят регионы для развития сетей 5G Операторы сотовой связи планируют развивать в России сети 5G на условиях разделения регионов между собой.

Здоровье В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.