Общество
РБКВ рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
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Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.РБКвчера в 23:00
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Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
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Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
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Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Культура
Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
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Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет стрельбы в Баренцевом море
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, глее проведет артиллерийские стрельбы.
Общество
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Программа авиарейсов в новогодние праздники может быть сорвана, поскольку Минтранс до сих пор не принял решения по использованию около 30 самолетов.
Общество
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"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Политика
Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
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«Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 млн евро
Шоу-бизнес
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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
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