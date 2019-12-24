Общество

РБКРБКВ рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
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В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
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