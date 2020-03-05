Общество

ВедомостиВедомостиВ рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший россиянин

Богатейшим россиянином в 2020 г. стал крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, который обошел прошлогоднего лидера — совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, следует из ежегодного рейтинга американского Forbes.
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Рейтинг Forbes: Богатейшие отечественные миллиардеры ощутимо обеднели

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Коммерсантъ09:02

В рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший россиянин

Ведомости09:42
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Общество

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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
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Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

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Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
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Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
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Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

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Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
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