Общество
ВедомостиВ рейтинге миллиардеров Forbes сменился богатейший россиянин
Богатейшим россиянином в 2020 г. стал крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, который обошел прошлогоднего лидера — совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, следует из ежегодного рейтинга американского Forbes.
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Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией с 8 апреля
Власти Абхазии приняли решение закрыть границы с Россией как минимум до 20 апреля, соотвествующий приказ опубликован на официальном сайте президента страны.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике
Опрос, проведенный по всему миру, показал, что около половины компаний собирается пересмотреть отношения с поставщиками в пользу более надежных предложений внутри страны, что означает конец глобализации в ее нынешнем виде, пишет немецкая газета Die Welt.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Общество
Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом
О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Общество
Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Экономика
Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.