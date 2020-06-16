Коронавирус
РИА НовостиВ резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. Как отмечалось ранее, туннель предназначен для дезинфекции.
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Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Армия и оружие
Российский БТР подорвался в Сирии
RuNews24.ru 07:50
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Игромания.ру 09:57
Футбол
100 дней одиночества: как жила Англия без футбола
Регламент АПЛ возобновится двумя перенесёнными матчами 28 тура: "Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" — "Арсенал".
News.ru вчера в 11:23
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Общество
В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
Экономика
Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года
В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.
Сахалин.Инфо 18:18
Политика
Финляндия могла заполучить Карелию после распада СССР
Перспективы передачи Карелии от России Финляндии стали реальными сразу после распада СССР, тем более, что Борис Ельцин не возражал против переговоров.
Военное обозрение 05:29
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости 18:43
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 21:41
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru 14:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Игры
Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery
Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями.
МИТ 05:31
Футбол
Футболист Далер Кузяев может перейти во французский клуб «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Челнинские известия 06:00
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Политика
Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru 19:38
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея превращает линию фронта в крепость. КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону.
Piter.tv 01:34
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Экономика
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет вчера в 13:08
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
РИА Новости 19:02