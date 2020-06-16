Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. Как отмечалось ранее, туннель предназначен для дезинфекции.
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Устройство для дезинфекции посетителей установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево

Эхо Москвы21:08

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от COVID-19

Газета.Ru15:14

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском15:16

Резиденцию Путина защитили от коронавируса специальным туннелем

Известия16:25

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

РБК14:11

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

Lenta.ru13:10

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

РИА Новости12:19
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Политика

Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Авто

Skoda тестирует обновленный кроссовер Skoda Karoq

Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху».
Автоновости дня 05:00
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Армия и оружие

В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело 22:57
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Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости 17:49
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Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал продление режима ограничений

Вечером, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с комментарием по поводу режима ограничений.
Неслухи.рф 15:31
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Шоу-бизнес

Норкин впервые после смерти жены начал шутить в прямом эфире

После смерти супруги Андрей Норкин временно отлучился от своей работы в аналитической программе «Место встречи» на НТВ.
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Космос

Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

Военное дело 05:26
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Энергетика

Польша добилась у «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
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Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста 10:34
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Игры

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
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Политика

Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии

Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Политика

В Грузии задержали россиянина, готовившего убийство журналиста

Гендиректор телеканала Ника Гварамия осудил нецензурную брань, но согласился с высказыванием журналиста и отметил, что извиняться перед Путиным не будет.
Sota.vision 02:53
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал последние пять лет «жизнью в аду»

Музыкант Максим Фадеев в своем Instagram откровенно рассказал о том, как он жил последние пять лет.
Вечерний курьер 08:25
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Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
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Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

RT на русском 04:56
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Политика

В Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США.
Профиль 16:29
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

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Футбол

Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона

Ари травмирован, выбыл до конца сезона. Геркус назвал форварда "Краснодара" Ари ограниченным игроком У Спаича была неудачная операция.
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Происшествия

Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС

Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
SakhaNews 22:32
Политика

Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
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Армия и оружие

КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 19:55
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Шоу-бизнес

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости вчера в 15:32
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