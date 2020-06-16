Коронавирус
RT на русскомВ резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией.
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Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:23
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Mail.ru Group запустила единую учётную запись VK Connect для пользователей сервисов экосистемы.
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Представили юбилейный Donkervoort D8 GTO-JD70
Голландский автопроизводитель Donkervoort Automobielen отмечает 70-летие своего создателя, Йопа Донкерворта, и по такому поводу была представлена новая версия спорткара D8 GTO с индексом JD70.
Тарантас Ньюс вчера в 06:02
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Певец Филипп Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея, которое прозвучало от членов Российского союза ветеранов Афганистана.
Lenta.ru 16:19
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Футбол
Федун прокомментировал возможное исключение «Спартака» из еврокубков
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможное исключение красно-белых из еврокубков из-за схемы перехода Эсекьеля Понсе в московский клуб.
Газета.Ru 05:45
Общество
«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам
Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, - утверждают источники сайта "Открытые медиа".
Эхо Москвы 14:32
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
Авто
Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году
Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок вчера в 10:53
Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 3:0
Советский спорт 17:16
Космос
SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс
Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 15 июня в 03:07
Футбол
Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России
Советский спорт вчера в 15:54
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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«При 23,4 млрд руб. господдержки кто-то обанкротится, безусловно»
По нашим расчетам, потери могут составить более 500 млрд руб. по итогам года, и вне зависимости от уровня государственной поддержки авиакомпании должны будут прибегнуть к мерам оптимизации затрат по всем возможным направлениям.
Коммерсантъ 18:57
Путешествия
Поматросят и бросят? Как встретят русского туриста родные курорты
Отсутствие инфраструктуры значительно снижает конкурентные преимущества России перед популярными заграничными курортами, а дороговизна отдыха на отечественных курортах еще больше усугубляет их положение.
REGNUM 19:16
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
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Общество
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18