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RT на русскомRT на русскомВ резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией.
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В Пензе изготовили дезинфицирующий туннель для резиденции Владимира Путина

Пензенская правда09:43

В резиденции Президента РФ появился дезинфекционный туннель из Пензы

ПензаИнформ10:21

«Умный» туннель пензенского производства поставили в резиденции Путина

Пенза-Пресс10:10

В резиденции президента установили дезинфекционный туннель

РИА Новости12:19

Дезинфекционный тоннель из Пензы поставили в резиденции Владимира Путина

Smi58.ru09:24

Оборудование пензенского производства установили в резиденции Путина

1pnz.ru09:07

В резиденции Президента РФ установлен дезинфекционный туннель пензенского производства

Пенза-взгляд08:57
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Общество

Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину

Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота».
RT на русском 16:59
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Вести.Ru 15:29
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Происшествия

В Красноярске задержали женщину, которая избила в лифте свою внучку

В полицию обратилась председатель совета жильцов дома. Позже выяснилось, что 53-летняя женщина ударила свою внучку.
Говорит Москва вчера в 13:09
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Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
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Кино

Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года

Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor вчера в 14:53
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Общество

Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Взгляд.ру 13:57
Происшествия

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Интерфакс 08:26
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Происшествия

В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте

Известия вчера в 18:44
Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

Газета.Ru 09:59
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Происшествия

Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
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Общество

Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов

Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Происшествия

Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки

Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
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Общество

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
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Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Футбол

Роналду вошел в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии

«Ювентус» опубликовал заявку команды на финальный матч Кубка Италии против «Наполи». Игра состоится в среду в Риме и начнется в 19:55 мск.
Sport24.ru 13:28
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

Названо условие завершения «Северного потока-2»

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
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Экономика

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Шоу-бизнес

Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
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Общество

Виктория Боня считает, что государство не должно помогать «нищебродам»

Paparazzi.ru 10:41
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Энергетика

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.
Lenta.ru 16:12
Экономика

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
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Как в «Microsoft Flight Simulator» создается ультрареалистичная погода

Компания Microsoft и Asobo Studio продолжают делиться тем, как они создают свой мегареалистичный симулятор полетов «Microsoft Flight Simulator».
Ридус 12 июня в 17:20
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Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
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WhatsApp запускает денежные переводы

В мессенджере WhatsApp появится функция денежных переводов. Facebook приступил к запуску сервиса электронных платежей с понедельника.
Деловое.ТВ 04:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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