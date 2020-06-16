Коронавирус
RT на русскомВ резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Как отмечается, устройство изготовлено пензенской компанией.
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Общество
Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину
Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота».
RT на русском 16:59
Происшествия
В Красноярске задержали женщину, которая избила в лифте свою внучку
В полицию обратилась председатель совета жильцов дома. Позже выяснилось, что 53-летняя женщина ударила свою внучку.
Говорит Москва вчера в 13:09
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Кино
Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года
Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor вчера в 14:53
Общество
Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ
От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Взгляд.ру 13:57
Происшествия
В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте
Известия вчера в 18:44
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Общество
Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов
Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Футбол
Роналду вошел в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии
«Ювентус» опубликовал заявку команды на финальный матч Кубка Италии против «Наполи». Игра состоится в среду в Риме и начнется в 19:55 мск.
Sport24.ru 13:28
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Экономика
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа
Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал 14:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
Общество
Виктория Боня считает, что государство не должно помогать «нищебродам»
Paparazzi.ru 10:41
Энергетика
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.
Lenta.ru 16:12
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Космос
Как в «Microsoft Flight Simulator» создается ультрареалистичная погода
Компания Microsoft и Asobo Studio продолжают делиться тем, как они создают свой мегареалистичный симулятор полетов «Microsoft Flight Simulator».
Ридус 12 июня в 17:20
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Интернет
WhatsApp запускает денежные переводы
В мессенджере WhatsApp появится функция денежных переводов. Facebook приступил к запуску сервиса электронных платежей с понедельника.
Деловое.ТВ 04:35