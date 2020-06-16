В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Туннель предназначен для дезинфекции.

с чего всё началось

В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области. Туннель разработала пензенская компания.

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