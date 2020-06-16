В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. Как отмечалось ранее, туннель предназначен для дезинфекции.

В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель

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