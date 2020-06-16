Коронавирус
РИА НовостиВ резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. Как отмечалось ранее, туннель предназначен для дезинфекции.
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Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
Cyber.sports.ru 14:17
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Происшествия
В Твери пройдет суд над «вором в законе»
По версии следствия, в декабре 2016 года придерживающийся обычаев и традиций уголовной среды подозреваемый был «коронован» «вором в законе».
Караван Ярмарка 04:59
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Общество
В Минздраве назвали дату первых испытаний вакцины от коронавируса
Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Петербургский дневник 13:49
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости 10:38
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Армия и оружие
СБУ заподозрила командира военного корабля в сотрудничестве с Россией
Военная контрразведка СБУ утверждает, что предотвратила утечку секретной информации к российским спецслужбам – якобы командир одного из кораблей ВМС Украины, капитан 2 ранга во время нахождения в Крыму начал сотрудничество с Россией.
Взгляд.ру 13:11
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Хоккей
Ротенберг – о потолке зарплат: «Мы готовы к любым поворотам, создавали систему с молодыми игроками»
Вице-президент СКА и федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в интервью радио «Зенит» рассказал как его клуб отреагировал на введение в КХЛ жесткого потолка зарплат.
Спорт БИЗНЕС Online 13:05
Здоровье
Власти Великобритании одобрили первое лекарство против коронавируса
«Испытания препарата доказали, что он существенно снижает риск смерти среди больных, которым требуется кислородное лечение», — сказано в официальном релизе британского кабмина.
Говорит Москва 13:13
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Пособие от государства смогут получить россияне с детьми, оставшиеся без работы, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:02
Футбол
Роман Абрамович и «Челси» не интересовались покупкой Роналду
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не выражал интереса по вопросу приобретения одного из лучших футболистов современности, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
РБК 13:57