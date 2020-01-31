Происшествия
Газета.RuВ резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Правоохранители открыли огонь боевыми патронами по машине. Женщины были остановлены недалеко от въезда в главные ворота резиденции. Две женщины во Флориде были взяты под стражу за попытку проникновения на черном внедорожнике в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN.Коммерсантъ14:06
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