Происшествия
REGNUMВ резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сегодня, 31 января, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
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с чего всё началось
Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN.Коммерсантъ14:06
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