с чего всё началось

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сегодня, 31 января, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

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