Происшествия

REGNUMREGNUMВ резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сегодня, 31 января, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
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Два человека собирались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN
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Коммерсантъ14:06

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Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

РИА Новости13:40

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

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В США задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на внедорожнике в поместье Трампа

ТАСС13:12

Внедорожник прорвался к резиденции Трампа во Флориде

Газета.Ru13:09

Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

RT на русском13:08

Резиденцию Трампа попытались атаковать

Lenta.ru13:19
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У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

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МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
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Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
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Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ вчера в 03:20
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
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