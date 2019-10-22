Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Владимир Сальников
Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.
— Владимир Сальников, пловецРБК вчера в 17:00
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В данных о доходах россиян найдена нестыковка

URA.Ru02:22

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Газета.Ruвчера в 09:21

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

В резком росте доходов россиян усомнились

Lenta.ruвчера в 23:10

Росстат упрекнули за сообщения о росте доходов россиян

Национальная служба новостей01:02

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°00:53
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Общество

Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:09
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Единоборства

Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, и Тони Фергюсона.
Чемпионат 02:08
Происшествия

Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Общество

Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент.
РБК 03:00
Политика

Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Газета.Ru вчера в 02:21
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Общество

В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".
Газета.Ru 00:13
Армия и оружие

Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией

США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Здоровье

Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Известный диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Российская газета 00:58
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия

В СК возбудили дело по факту гибели рабочих на руднике в Норильске

ТК Звезда 02:33
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»

Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Армия и оружие

Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Культура

В Новой Третьяковке откроется выставка авангардистов

Известия 21 октября в 12:31
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Экономика

Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 07:19
Общество

Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском вчера в 16:41
Происшествия

По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело

Известия вчера в 11:53
Политика

Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия

На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала

REGNUM вчера в 23:18
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Происшествия

Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае

На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 05:15
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
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