Экономика
Lenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.
с чего всё началось
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
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Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Общество
Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
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Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
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Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Хабиба с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, поделился мнением об исходе возможного поединка Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, и Тони Фергюсона.
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
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Политика
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
Общество
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Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент.
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Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Общество
В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор".
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
Здоровье
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе
Известный диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Культура
В Новой Третьяковке откроется выставка авангардистов
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Общество
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Происшествия
Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае
На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Культура