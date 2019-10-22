Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Владимир Сальников
Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.
— Владимир Сальников, пловецРБК вчера в 17:00
с чего всё началось

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.
РБКвчера в 17:00

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Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

«Нестыковочка получается» — эксперт о последних статданных

REGNUM01:10

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°00:53

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

В резком росте доходов россиян усомнились

Lenta.ruвчера в 23:10

В данных о доходах россиян найдена нестыковка

URA.Ru02:22

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Газета.Ruвчера в 09:21
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Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Политика

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Общество

Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент.
РБК 03:00
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Армия и оружие

Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Росбалт 02:59
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru вчера в 10:40
Политика

В Кремле не увидели предпосылок для созыва «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок к проведению саммита в «нормандском формате», о которых ранее заявил глава Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 02:51
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Армия и оружие

Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

ТК Звезда 02:12
Армия и оружие

На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»

Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Наука

На дне Волги нашли затонувшую 600 лет назад ладью

В сообщении ведомства говорится, что на дне Волги нашли затонувшую древнюю ладью.
RuNews24.ru вчера в 18:24
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Единоборства

Волков остался без соперника на UFC

Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
The Moscow Post вчера в 06:36
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Происшествия

Под Челябинском в частном доме погибли пять человек

В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Футбол

30 лет победе «Спартака» в чемпионате СССР – вспоминает Валерий Шмаров

Чемпионат 01:30
Армия и оружие

Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией

США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»

Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия

Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

Московский Комсомолец 02:58
Здоровье

Главврач алтайской больницы увольняется после жалоб сотрудников

Медики выразили недовольство дефицитом кадров и "непрозрачной" зарплатой Власти отреагировали на коллективную жалобу сотрудников Ключевской центральной районной больницы, которые попросили помощи губернатора Виктора Томенко в решении проблемы нехватки кадров и непрозрачной схемы начисления зарплаты.
АМИТЕЛ вчера в 23:39
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Политика

Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
Финансы

Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
РБК вчера в 14:01
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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