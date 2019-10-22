Экономика
Lenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.
с чего всё началось
Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.РБКвчера в 17:00
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Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Политика
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Общество
Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»
Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент.
РБК 03:00
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика
В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Армия и оружие
Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Росбалт 02:59
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Политика
В Кремле не увидели предпосылок для созыва «нормандской четверки»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок к проведению саммита в «нормандском формате», о которых ранее заявил глава Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 02:51
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Армия и оружие
На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»
Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Наука
На дне Волги нашли затонувшую 600 лет назад ладью
В сообщении ведомства говорится, что на дне Волги нашли затонувшую древнюю ладью.
RuNews24.ru вчера в 18:24
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Единоборства
Волков остался без соперника на UFC
Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
The Moscow Post вчера в 06:36
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Происшествия
Под Челябинском в частном доме погибли пять человек
В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае
Московский Комсомолец 02:58
Здоровье
Главврач алтайской больницы увольняется после жалоб сотрудников
Медики выразили недовольство дефицитом кадров и "непрозрачной" зарплатой Власти отреагировали на коллективную жалобу сотрудников Ключевской центральной районной больницы, которые попросили помощи губернатора Виктора Томенко в решении проблемы нехватки кадров и непрозрачной схемы начисления зарплаты.
АМИТЕЛ вчера в 23:39
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
РБК вчера в 14:01
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16