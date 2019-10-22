Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил взрывной рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года.

с чего всё началось

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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