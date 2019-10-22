Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать406
Александр Суринов
Эта система хорошо работала в СССР.
— Александр Суринов, российский экономистГазета.Ru вчера в 09:21

Подробнее о событии

В данных о доходах россиян найдена нестыковка

URA.Ru02:22

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

В росте доходов россиян усомнились

Телеканал 360°00:53

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

В резком росте доходов россиян усомнились

Lenta.ruвчера в 23:10

Экономисты усомнились в росте доходов жителей России

REGNUM01:10

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Газета.Ruвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Политика

Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Известия вчера в 23:19
Общество

Ученые выяснили, почему женщин привлекают психопаты

Gazeta.SPb 00:02
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие

Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну

Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.
Ридус вчера в 05:55
Происшествия

В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми.
ТАСС вчера в 11:02
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Путешествия

Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году

Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet.
РБК 01:55
Единоборства

Макгрегор назвал победителя возможного боя Нурмагомедова и Фергюсона

Известия 00:37
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Происшествия

Временные дамбы построены на месте гибели людей в Красноярском крае

На месте прорыва дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли люди, были построены временные заграждения, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

РИА Новости 01:46
Здоровье

Власти Зауралья отчитались о борьбе с одним из самых смертоносных заболеваний

URA.Ru 01:18
Общество

Телеканал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагается провести месяц послушниками в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика

Госдеп оценил договоренность России и Турции по Сирии: «Много дыр»

Договоренность между Россией и Турцией по военной операции "Источник мира" остановит продвижение турецких сил вглубь Сирии, однако в соглашении между Москвой и Анкарой есть "много дыр".
Московский Комсомолец 01:50
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»

Soccer.ru вчера в 16:54
Технологии

Аэротакси в Германии разогнали быстрее 100 километров в час

iReactor 00:00
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Общество

Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан

РИА Новости вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Футбол

Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2

Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное