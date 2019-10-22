Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Газета.Ruвчера в 09:21

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

РБКвчера в 17:00

В резком росте доходов россиян усомнились

Lenta.ruвчера в 23:10

Экономисты усомнились в информации Росстата о росте доходов россиян

News.ruвчера в 23:49

Экономисты засомневались в росте доходов населения на 3%

Моя Москва.онлайнвчера в 23:50
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Футбол

Сарри назвал «Локомотив» коварной командой

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем вчера в 14:48
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество

Российские пиратские сайты лишились плеера

Голландский фонд по борьбе с пиратством BREIN добился отключения сервера стримингового плеера Moonwalk.
Adindex.ru вчера в 11:59
Спорт

В новом трейлере Darksiders Genesis игроков знакомят с Раздором

Новый трейлер знакомит игроков с Раздором — главным героем проекта.
REGNUM вчера в 08:40
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия 21 октября в 13:00
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета "Коммерсантъ", содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.
РБК вчера в 23:43
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Рифей-Пермь вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 21 октября в 09:00
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

РИА Новости вчера в 10:18
Армия и оружие

Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета вчера в 20:43
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Спорт

Меняющая гражданство биатлонистка назвала российский спорт цирком

РБК вчера в 21:16
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru вчера в 02:21
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Космос

Россия бесплатно отправит на орбиту спутник Римского университета

РИА Новости вчера в 19:33
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Экономика

В России выросло число долларовых миллионеров

За год в России выросло число совершеннолетних граждан с состоянием $1 млрд и выше.
АБН вчера в 05:11
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Хоккей

«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат вчера в 12:42
Футбол

Каррера заявил, что готов снова поработать в России

RT на русском вчера в 15:51
Общество

К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов

В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК вчера в 20:59
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК вчера в 04:41
Политика

Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке

Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
REGNUM 20 октября в 14:20
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Игорь Николаев
Композитор
Советский и российский композитор, певец, музыкант, автор песен, продюсер, актёр. Заслуженный деятель искусств РФ.
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