"На 134-м километре федеральной автодороги М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира) произошло ДТП с участием двух автомашин. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок", - сказал собеседник.

с чего всё началось

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

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