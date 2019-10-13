Происшествия
RT на русскомВ результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
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с чего всё началось
"На 134-м километре федеральной автодороги М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира) произошло ДТП с участием двух автомашин. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок", - сказал собеседник.РИА Новостивчера в 20:43
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В результате аварии в подмосковной Кашире погибли 5 человек и еще 5 пострадали
Коммерсантъвчера в 20:55
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