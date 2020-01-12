Происшествия
ТАССВ результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы. Такие уточненные данные сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.
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Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Армия и оружие
В Великобритании допустили, что США перестанут быть мировым лидером
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.
Политика
Правительство Ливии обвинило Хафтара в нарушении перемирия
Космос
Астрономы поставили под сомнение теорию Стивена Хокинга
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Происшествия
Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях
В Курской области полиция задержала директора школы-интерната по подозрению в хищении у воспитанников пенсий по инвалидности.
Футбол
Агент назвал чушью сообщения о проблемах с кокаином у Игнатьева
У Ивана Игнатьева не было проблем с кокаином, а все слухи об этом чушь, заявил представитель нападающего казанского «Рубина» Алан Агузаров, передает «Чемпионат».
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию с отдыха
Российская исполнительница Полина Гагарина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Армия и оружие
Евгений Сатановский: Сколько американских солдат убито украинским оружием?
Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Авто
Toyota презентовала полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Новинкой стал хот-хэтч Toyota GR Yaris с полным приводом и двигателем мощностью 260 лошадиных сил.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Футбол
Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды
Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.