Происшествия

ТАССТАССВ результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы. Такие уточненные данные сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.
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Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
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Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
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