Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы. Такие уточненные данные сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

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