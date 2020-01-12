Происшествия
ТАССВ результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы. Такие уточненные данные сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.
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Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Здоровье
Врач назвал способы профилактики самых опасных зимних заболеваний
Врачи назвали три вида заболеваний, которые особенно опасны зимой из-за вероятных осложнений: артрит, астма и проблемы с сердцем.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель Пунтус
Ранее сообщалось, что 11 января из окна третьего этажа выпала модель Ксения Пунтус.
Политика
ЦИК Абхазии назначил повторные президентские выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта, сообщил председатель избиркома Тамаз Гогия, пишет ТАСС.
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Биатлон
Павлова выиграла спринт на Кубке IBU
Наука
Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?
Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Армия и оружие
Евгений Сатановский: Сколько американских солдат убито украинским оружием?
Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Позднее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании Роберт Макэр был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации, когда стало известно о личности задержанного, он был отпущен через 15 минут.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Общество
Жители Петергофа вышли на митинг против мусороперерабатывающего завода
Жители Петергофа возмущены строительством мусороперерабатывающего завода в городской черте.
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Футбол
Кальяри — Милан 0:2
38-летний швед с первых минут появился на поле в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри», а на 64-й минуте забил свой первый гол после возвращения с передачи Тео Эрнандеса.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Футбол
Футбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судью
Матч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью.
Футбол
Новиков: посоветовал Липовому остаться в «Оренбурге»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отметил, что намерен дать шанс проявить себя молодым игрокам московского клуба.
Гаджеты
Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально
Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
Армия и оружие
В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
Здоровье
«Приятные» симптомы опасных болезней назвали эксперты
Эксперты назвали несколько "приятных" симптомов опасных болезней.