Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter. Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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СМИ: При обстреле Ираном американских баз в Ираке погибло 80 человек

Life.ru01:03

СМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке

РИА Новости00:35

При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек

Комсомольская правда00:50

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

RT на русском00:47

СМИ: при обстреле американской базы в Ираке погибли 80 человек

Газета.Ru00:39

СМИ сообщили о 80 погибших в результате ракетной атаки Ирана на базы США

Телеканал 360°00:59

Иранское ТВ: 80 человек погибли в результате атаки Ирана на базы США в Ираке

Эхо Москвы00:35
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие

Американские военнослужащие не пострадали при ударе Ирана

Американские военнослужащие при атаке по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, передает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
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На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Lenta.ru 02:36
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В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном

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Lenta.ru вчера в 16:34
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«Интер» начал переговоры по трансферу Янга

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Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

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Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман

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Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
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Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана

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