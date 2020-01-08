Армия и оружие
РИА НовостиСМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter. Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие
Американские военнослужащие не пострадали при ударе Ирана
Американские военнослужащие при атаке по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, передает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
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В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи
Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»
Политика
Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Шоу-бизнес
Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США
После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
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В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Законопроект об отмене в стране транспортного налога собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия».
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Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
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«Интер» начал переговоры по трансферу Янга
Эшли Янг может стать уже третьим игроком, перешедшим из стана «красных дьяволов» в «Интер».
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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Гаджеты
Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона
В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Теннис
Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Армия и оружие
Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком
Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
Общество
У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
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В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Армия и оружие
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана
Иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана, говорится в заявлении пресс-службы иракской армии.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
Один из последних снимков шокировал общественность. На снимке Волочкова позирует на пляже.
Происшествия
Дед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе
В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
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Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.