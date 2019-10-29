Армия и оружие

ТАССТАСССирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
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В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат

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Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

ТАСС14:00

Три сирийских солдата погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

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Три сирийских солдата погибли при отражении атаки террористов в Идлибе

РБК14:58

Трое сирийских солдат погибли при атаке террористов в Идлибе

Российская газета14:21

Террористы попытались атаковать сирийский Идлиб

Газета.Ru14:16

В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат

RT на русском15:18
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:36, Ашберн
Экономика

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
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ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

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В Бурятии бродячие собаки загрызли новорожденного младенца

ФедералПресс вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова призналась, что была нелюбимым ребенком

Два месяца назад Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. С тех пор ее жизнь полностью изменилась.
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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Общество

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
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Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной

РБК 08:36
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
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Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Газета.Ru вчера в 04:57
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
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«Боруссия» и «РБ Лейпциг» разошлись результативной ничьей

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Политика

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
РИА Новости 11:35
Спорт

Состоялся релиз нуар-издания «Бэтмена» от Telltale

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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
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Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
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Клип «Last Christmas» осовременили к Новому году

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Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
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Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Футбол

«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
RT на русском 15:28
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77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Футбол

Фанат «Зенита»: «Задача Дзюбы играть, а не говорить. Мне кажется, ему кто-то подсказывает». ВИДЕО

Известный болельщик питерского "Зенита" Александр Румянцев, который является заводящим виража сине-бело-голубых, прокомментировал ситуацию, сложившуюся между футбольными фанатами и лидер команды с берегов Невы Артёмом Дзюбой.
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Армия и оружие

В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 16:21
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Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли

Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Комиинформ 06:02
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