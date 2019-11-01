Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец

Ранее израильские вооруженные силы сообщили, что нанесли авиаудары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории. По словам аль-Кидра погиб 27-летний палестинец. Он уточнил, что удар был нанесен по городу Хан-Юнис.
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В результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец

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Семь ракет запущены по территории Израиля из сектора Газа

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AFP: один палестинец погиб в результате ракетного обстрела Израилем сектора Газа

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