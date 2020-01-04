По военному училищу в районе "Аль-Хадба аль-Хадра" в ливийском Триполи был нанесен авиаудар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает Facebook Министерства здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.

Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека

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