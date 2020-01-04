Армия и оружие
Газета.RuЖертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека
По военному училищу в районе "Аль-Хадба аль-Хадра" в ливийском Триполи был нанесен авиаудар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает Facebook Министерства здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Политика
Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН в связи с убийством в Ираке в ходе операции США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Политика
СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане
Политика
Тегеран не собирается начинать войну с США, но готов ко всему
Тегеран не стремится начинать войну с Соединенными Штатами Америки, однако он заявляет о готовности к любому развитию событий.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Автоспорт
В Саудовской Аравии стартовало ралли «Дакар»
Хоккей
Фазель: согласен, в этом году посев на МЧМ был несправедливым
Согласен, в этом году посев был немного несправедливым, но этот год уникальный.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
2 неделя 2020 года, отличный период у всех Знаков Зодиака для проявления своих организаторских способностей, что приведет к повышению вашего материального благополучия Как считает гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года, вероятно заключение успешных контрактов.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Здоровье
4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России
Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
Общество
Шарапова пожертвовала на борьбу с пожарами в Австралии $25 тысяч
Российская теннисистка Мария Шарапова перечислила $25 тысяч на борьбу с природными пожарами в Австралии.
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Кино
Права на Халка
Именно на базе Universal были ранее созданы два сольных проекта: «Халк» Энга Ли 2003 года и «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном 2008 года.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Происшествия
Туристов из России арестовали в Таиланде за секс на пляже
Политика
В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
Культура
Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм
Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Кино
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков
Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.