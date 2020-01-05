Армия и оружие
RT на русскомВ результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.
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Футбол
«Тулуза» уволила своего главного тренера
56-летний специалист Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера Тулузы. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Авто
«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Футбол
«Ювентус» предлагает «Ман Юнайтед» за Погба 60 млн фунтов и Рабьо
"Юве" может отдать в обмен хавбека Адриена Рабьо и заплатить 60 млн фунтов. Ранее на Погба также претендовал "Интер".
Хоккей
Хоккеисты Самсонов и Кузнецов стали второй и третьей звёздами дня НХЛ
В ночь на 4 января «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 4:3. Самсонову удалось отразить 38 бросков по воротам, а Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Футбол
Клопп: «С Анчелотти „Эвертон“ стал ещё опаснее»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии высказал мнение о наставнике «ирисок» Карло Анчелотти.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Армия и оружие
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Ранее Трамп обещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Футбол
Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича
Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Происшествия
У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
Общество
Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля ответит в суде в Дубае на вопросы о судьбе $1,7 млрд, полученных в ходе ICO TON.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Экономика
Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году
Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году.
Авто
Названы 5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году
Футбол
«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру
По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Армия и оружие
Лондон может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США
Власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.