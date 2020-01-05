Армия и оружие
RT на русскомВ результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.
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Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Общество
Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам
Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
Транспорт
В России разработали методику борьбы с автомобильными пробками
Методика заключается в использовании математических алгоритмов.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Хоккей
Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада
Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Технологии
Фил Спенсер: SSD может использоваться в новой Xbox как виртуальная ОЗУ
Пока рано говорить наверняка, но появление скоростных SSD, похоже, станет ключевым и едва ли не самым важным изменением в консолях следующего поколения.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану оружием в $2 трлн
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по территориям Ирана "новейшим оружием", если Тегеран решит ударить по американским военным базам.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Армия и оружие
ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями
Парк дальней авиации ВКС России в 2020 году пополнят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Общество
Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян
Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Происшествия
При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек
Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.
Политика
ДНР в 2019 году заключила десятки международных договоров
По данным пресс-службы МИД ДНР, «в 2019 году Донецкая Народная Республика заключила более 20 официальных договоров, соглашений и меморандумов».