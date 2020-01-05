Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.
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