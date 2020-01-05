Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

В результате авиаудара по военному училищу в ливийской столице Триполи погибли, по предварительной информации, 23 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.
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При авиаударе по военному училищу в Ливии погибли 23 человка

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В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

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Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

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РЕН ТВ 05:36
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Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону

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«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
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Общество

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Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Эволюционное сравнение генома водяной лилии с геномами амбореллы, других покрытосеменных и нескольких голосеменных — группы растений с семенами, которые не дают цветков — подтвердило положение амбореллы, которая имеет некоторые признаки голосеменных, и как самая ранняя из ныне живущих покрытосеменных отделена от других цветковых растений.
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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
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