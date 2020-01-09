Общество

RT на русскомRT на русскомБолее миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии

Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии. Флоре и фауне континента нанесён непоправимый ущерб.
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

Миллиарды в огне

Российская газетавчера в 12:37

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Известия08 января в 20:47

Из-за пожаров в Австралии погибло более 1 млрд животных

Коммерсантъвчера в 01:26

В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных

РБКвчера в 00:43

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

РИА Новости08 января в 20:58

В Австралии из-за лесных пожаров погибли больше миллиарда животных

Эхо Москвывчера в 10:29

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

ТАСС08 января в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:23, Ашберн

Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»

КП - Беларусьвчера в 02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:23, Ашберн
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Коммерсантъ вчера в 07:12
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
РИА Новости вчера в 15:11
Космос

Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось

Индикатор вчера в 14:00
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Россия призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает всех к сдержанности в ситуации, развернувшейся в последние дни вокруг Ирана.
ФАН вчера в 23:41
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Происшествия

Опубликованы первые итоги расследования крушения украинского Boeing

Пилоты украинского Boeing 737-800 не сообщали на землю о нештатной ситуации на борту судна.
ТВ Центр вчера в 02:21
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:52
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
Армия и оружие

Две военные базы США в Ираке были атакованы сегодня ночью Ираном

Иранский министр обороны Амир Хатами пояснил, что для удара по военным объектам США в Ираке. были задействованы снаряды малой дальности.
Эхо Москвы 08 января в 10:09
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК вчера в 10:19
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
РИА Новости вчера в 09:55
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:05
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Экономика

Конфликт Ирана и Америки поможет укрепиться рублю

Противостояние Америки и Ирана поможет укрепиться рублю.
ГЛАС.RU 08 января в 12:41
Теннис

Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке

Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Газета.Ru вчера в 13:45
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали

Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Uznayvse.ru вчера в 05:40
Экономика

Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд

Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Expert.ru вчера в 04:24
Технологии

Sony рассказала об особенностях PlayStation 5

Судя по всему, чтобы несколько восстановить равновесие, глава игрового подразделения Sony Джим Райан рассказал в небольшом интервью несколько новых фактов о домашней игровой системе.
Российская газета вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Юрий Антонов перенес операцию на колене

74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
ТВ Центр вчера в 12:07
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Украинцы стали чаще ездить на отдых в Крым

Народные новости вчера в 22:47
Кино

Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом

Культуромания вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное