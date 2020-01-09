Общество
RT на русскомБолее миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии
Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии. Флоре и фауне континента нанесён непоправимый ущерб.
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Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»
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