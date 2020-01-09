Общество

ТАССТАССВ результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.
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Миллиарды в огне

Российская газета12:37

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

РИА Новостивчера в 20:58

«Если вы можете уйти, вы должны уйти». В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

ТАСС03:22

Из-за пожаров в Австралии погибло более 1 млрд животных

Коммерсантъ01:26

В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных

РБК00:43

В Австралии из-за лесных пожаров погибли больше миллиарда животных

Эхо Москвы10:29

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Известиявчера в 20:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн

Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»

КП - Беларусь02:48
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

ТАСС 15:19
Гаджеты

Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei

По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).
iXBT.com 07 января в 16:39
Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Радио Sputnik 03:44
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 20:55
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали

Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Uznayvse.ru 05:40
Общество

Названы самые редкие имена новорожденных в России

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
РИА Новости 09:41
Армия и оружие

Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции

«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Взгляд.ру 08:27
Экономика

В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Lenta.ru 02:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости 17:27
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 20:51
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 12:46
Политика

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
РБК 19:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Космос

Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
ТАСС Наука 08:49
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС 19:50
Армия и оружие

Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 18:35
Происшествия

Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
РИА Новости 18:53
Политика

Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

Известия 17:30
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК 01:42
Политика

Министр обороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и представителям оппозиции.
РЕН ТВ 19:15
Политика

СНБО Украины: Boeing 737 в Иране могли сбить российской ракетой

АМИТЕЛ 05:45
Политика

Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.
ТАСС 15:43
Общество

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
РБК вчера в 23:38
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

РИА Новости 13:23
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° 16:49
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
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