Общество
ТАССВ результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei
По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
Армия и оружие
Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Происшествия
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
Политика
Министр обороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и представителям оппозиции.
Политика
Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.