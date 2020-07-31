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RT на русском
RT на русском

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.В источнике
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Интерфакс

Неизвестные ограбили филиал банка в Берлине

Интерфакс10:43
RT на русском

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

RT на русском10:03
РИА Новости

В Берлине напали на торговый центр, есть раненые

РИА Новости09:54
ТАСС

Несколько человек распылили слезоточивый газ в отделении банка в Берлине

ТАСС10:37
Газета.Ru

При нападении на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Газета.Ru10:08
РБК

В Берлине неизвестные напали на отделение банка и распылили там газ

РБК10:23
Комсомольская правда

При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

Комсомольская правда10:00

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости10:45
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Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске

Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на семь суток приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова, участвовавшего в несанкционированных митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
РИА Новости10:53
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК07:56
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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