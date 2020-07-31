Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
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Полиция Берлина сообщила детали о нападении на банк

РБК14:06

Появились подробности нападения на торговый центр в Берлине

Lenta.ru12:30

При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

Комсомольская правда10:00

В Берлине напали на торговый центр

РИА Новости09:54

Несколько человек распылили слезоточивый газ в отделении банка в Берлине

ТАСС10:37

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

RT на русском10:03

Неизвестные ограбили филиал банка в Берлине

Интерфакс10:43
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Космос

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

Известия 09:18
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Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости вчера в 11:45
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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

ToDay News Ufa 05:27
7
Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
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Космос

Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

РЕН ТВ вчера в 17:26
127
Общество

Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах

Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
3
Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru 13:00
10
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России

Стоимость нового Mi Smart Band 5 составляет 3 тысячи 290 рублей. В магазинах он появится в августе, при этом точная дата еще не озвучена.
Evo-rus.com 04:16
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Общество

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
1,7K
Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
15
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
42
Общество

В Польше вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому похитили с кладбища в Легнице и лишили его головы.
Чистовик 06:48
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Политика

Путин назвал непростой экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Президент откликнулся на просьбу врио главы Иркутской области и провел видеоконференцию по экологической ситуации в иркутском городе Усолье-Сибирское.
Российская газета вчера в 07:18
549
Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
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Фигурное катание

Плющенко: Косторная сама была инициатором перехода

РИА Новости 15:57
Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
4
Наука

Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами Национального университета Сингапура научились делать на поверхности материала «обманки», благодаря которым можно обмануть инфракрасные камеры, сообщается в научном журнале Advanced Materials.
Live24 вчера в 04:52
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Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
3
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
826
Происшествия

В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка

В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
Известия 15:21
Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
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