Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

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