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RT на русском
RT на русском

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.В источнике
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RT на русском

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

RT на русском10:03
Lenta.ru

Появились подробности нападения на торговый центр в Берлине

Lenta.ru12:30
Интерфакс

Неизвестные ограбили филиал банка в Берлине

Интерфакс10:43
РИА Новости

В Берлине напали на торговый центр, есть раненые

РИА Новости09:54
ТАСС

Несколько человек распылили слезоточивый газ в отделении банка в Берлине

ТАСС10:37
РБК

Полиция Берлина сообщила детали о нападении на банк

РБК14:06
Комсомольская правда

При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

Комсомольская правда10:00
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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс12:13
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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