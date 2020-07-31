Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
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Неизвестные ограбили филиал банка в Берлине

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В Берлине неизвестные напали на отделение банка и распылили там газ

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Несколько человек распылили слезоточивый газ в отделении банка в Берлине

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РИА Новости09:54

При нападении на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Газета.Ru10:08

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

RT на русском10:03

При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

Комсомольская правда10:00
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Происшествия

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Происшествия

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ТАСС 10:06
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
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Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

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Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
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Авто

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Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
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RT на русском 03:17
Общество

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
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Политика

Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
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Общество

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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Авто

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Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа.
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Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

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Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
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Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

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Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
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