Происшествия
RT на русскомВ результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
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Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Российская газета 12:56
Происшествия
Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России.
РИА Новости 13:01
Спорт
BioWare поведала об изменениях систем экипировки в Anthem 2.0
Игромания.ру 12:28
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Происшествия
СК не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Френкеля
Следственный комитет завершил доследственную проверку по факту инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге № 2191, где месяц назад сломали руку журналисту Медиазоны Давиду Френкелю.
Znak.com 11:05
Футбол
Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»
Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".
Вести.Ru 12:48
Политика
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.
РБК 11:38
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru 09:06
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа.
Новые автомобили вчера в 12:23
Общество
Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам
НТВ 29 июля в 17:38
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Культура
Десятки сотрудников шоу Эллен Дедженерес сообщили о харассменте. Ведущая впервые прокомментировала обвинения
Super.ru 07:39
Здоровье
Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.
РИА Новости 10:59
Футбол
Гвардиола – о самом сильном сопернике в карьере: «Ливерпуль» двух последних лет»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей карьере.
Евро-футбол.ру 07:35
Культура
«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия
«Игру престолов» объявили лучшим сериалом столетия.
ToDay News Ufa 10:52
Футбол
Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22