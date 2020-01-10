Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано

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