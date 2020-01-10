Происшествия
ТАССОткрытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Армия и оружие
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Фигурное катание
Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку
Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Армия и оружие
Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Авто
Компания Aston Martin представила тизер коллекционной модели
Появилась информация о том, что компания Aston Martin работает над новой коллекционной моделью.
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон
Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Общество
Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение
Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
Происшествия
Полиция нашла девушку, завалившую новогоднего оленя в Саратове
Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.
Политика
Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностирована болезнь Лайма
У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Армия и оружие
Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.