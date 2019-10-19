с чего всё началось

В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети. Кроме того, еще три человека госпитализированы, с ожогами различной степени тяжести.

В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

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Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

Политика МИД России направил США ноту в связи с инцидентом под Северодвинском МИД России подтвердил, что передал ноту протеста США в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Происшествия В московском метро ударили ножом полицейского На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

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Общество Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения Главу SpaceX и Tesla Илона Маска в шутку пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре, и он выступил.

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Общество Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим» Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

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Армия и оружие Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».

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Авто Mitsubishi Pajero уходит из России Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.