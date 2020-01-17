Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на военные источники в США.
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