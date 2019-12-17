Семнадцать представителей правоохранительных органов Украины пострадали в результате произошедших во вторник у здания Верховной рады столкновений полиции с участниками акции протеста против проведения земельной реформы в стране.

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

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