Происшествия

ТАССТАССВ результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

Семнадцать представителей правоохранительных органов Украины пострадали в результате произошедших во вторник у здания Верховной рады столкновений полиции с участниками акции протеста против проведения земельной реформы в стране.
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Число пострадавших у рады силовиков возросло до 17 человек

Известия10:30

Полиция задержала 26 человек после стычек в центре Киева

Интерфакс10:22

В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских

RT на русском09:04

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета09:21

В ходе протестов у стен Рады в Киеве пострадали 17 силовиков

REGNUM09:20

Названо число пострадавших на протестах в Киеве полицейских

Lenta.ru09:49

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС09:03
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Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
РБК 10:18
Политика

Яценюка и Турчинова лишили госохраны

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.
News.ru 10:08
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

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Взгляд.ру 09:51
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

В ОБСЕ оценили итоги «нормандского саммита» в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря.
РИА Новости 09:38
Общество

В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции

"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.
РИА Новости 06:16
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Здоровье

ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.
Взгляд.ру 08:53
Экономика

Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу для решения проблемы с жильем для детей-сирот.
Lenta.ru 07:43
Фигурное катание

Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой

Pravda.Ru 09:58
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Газета.Ru 08:48
Общество

«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи

Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
РБК 09:51
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
Общество

Курить на кухнях коммуналок могут запретить

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Российская газета 09:31
Экономика

Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года

Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу.
Российская газета 10:08
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Музыка

Песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard спустя 25 лет после релиза

Сингл All I Want for Christmas is You американской певицы Мэрайи Кэри впервые возглавил чарт Billboard Hot 100 через 25 лет после своего релиза.
News.ru 01:49
Кино

Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Россия – Культура 02:36
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Культура

Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие

Говорит Москва 07:50
Футбол

Сергей Прядкин: «Число матчей в РПЛ точно будет увеличено»

Клубы РПЛ выступают за увеличение числа матчей, есть несколько вариантов, как это сделать.
Спорт-Экспресс 09:28
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Политика

Верховная рада отменила вечернее заседание

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил об отмене вечернего заседания парламента во вторник из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну Рады.
РИА Новости 09:30
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
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