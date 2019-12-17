Происшествия
ТАССВ результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских
Семнадцать представителей правоохранительных органов Украины пострадали в результате произошедших во вторник у здания Верховной рады столкновений полиции с участниками акции протеста против проведения земельной реформы в стране.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Политика
Яценюка и Турчинова лишили госохраны
Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
В ОБСЕ оценили итоги «нормандского саммита» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря.
Общество
В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции
"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Здоровье
ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.
Экономика
Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать шестилетнюю программу для решения проблемы с жильем для детей-сирот.
Фигурное катание
Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Общество
«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи
Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Экономика
Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года
Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Музыка
Песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard спустя 25 лет после релиза
Сингл All I Want for Christmas is You американской певицы Мэрайи Кэри впервые возглавил чарт Billboard Hot 100 через 25 лет после своего релиза.
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Культура
Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие
Футбол
Сергей Прядкин: «Число матчей в РПЛ точно будет увеличено»
Клубы РПЛ выступают за увеличение числа матчей, есть несколько вариантов, как это сделать.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
Верховная рада отменила вечернее заседание
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил об отмене вечернего заседания парламента во вторник из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну Рады.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.