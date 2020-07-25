Происшествия
RT на русскомВ результате стрельбы на базе ВВС США погиб один человек
В результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд в штате Флорида один человек погиб и ещё один получил ранения. Об этом сообщается на странице базы в Facebook.
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Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Компания Toyota объявила цены на новый кроссовер Toyota Venza для рынка США.
Автоновости дня 16:47
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Общество
В МЧС назвали признаки теплового удара
Первыми признаками теплового удара являются сильная головная боль, слабость и головокружение.
РБК 22:34
Происшествия
Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
RT на русском 22:39
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия 18:42
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 14:53
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, которые были введены в стране на фоне пандемии коронавируса, могут полностью снять в феврале следующего года.
Peterburg2.ru 17:04
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news 21:21
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Гаджеты
Intel готовит десктопные процессоры серии KA, которые будут чуть дешевле существующих моделей
Недавно появились слухи о подготовке «флагмана для бедных» Core i9-10850K, а теперь появилась информация о скором релизе процессоров KA-серии.
3DNews 10:50
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза 14:00
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Znak.com 22:57
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru 23:26
Происшествия
Сахалинцев приглашают покормить голубей в поддержку Хабаровска
В сахалинских социальных сетях распространяется информация о проведении в Южно-Сахалинске кормления голубей.
Сахалин.Инфо вчера в 20:45
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
"Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее", — заключил Климкин.
РИА Новости 23:25
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
ТАСС в спецпроекте разобрал устройство самого вооруженного крейсера ВМФ России
В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ ТАСС выпустил специальный проект "Петр Великий".
ТАСС 05:00
Здоровье
Хабаровский край получил средства индивидуальной защиты для медиков
"По поручению Юрия Петровича Трутнева в рамках помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией, реализованной ФРДВ совместно с крупнейшими российскими компаниями, медикам Хабаровского края переданы 52,3 тыс. костюмов, 77 тыс. респираторов, 35,6 тыс. очков, 30,2 тыс. перчаток", - сказали в пресс-службе.
ТАСС вчера в 03:57
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44