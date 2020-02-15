Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

Сотрудники силовых структур информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили. По словам очевидцев, стрелявший доставлен в больницу скорой медицинской помощи. По неподтвержденным данным, погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын госпитализирован.
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