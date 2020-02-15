Происшествия
КоммерсантъВ результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Сотрудники силовых структур информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили. По словам очевидцев, стрелявший доставлен в больницу скорой медицинской помощи. По неподтвержденным данным, погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын госпитализирован.
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Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей
Новый Калининград.Ruвчера в 17:04
«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде
КП - Калининградвчера в 14:39
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