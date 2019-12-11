Происшествия
RT на русскомВ результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.
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Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Общество
Туристам придётся платить налог за проживание в отелях Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях страны, сообщает Интерфакс .
Игры
Анонсирована новая часть игры BioShock
2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Политика
ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco
Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке
Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Политика
Трамп и Лавров обсудили «вмешательство России» в выборы США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудили тему «вмешательства» России в американские выборы в ходе встречи в Вашингтоне.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Экономика
Губернатор Приамурья назвал главные для области события 2019 года
Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине
Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Футбол
Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Происшествия
Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Гаджеты
Apple назвала стоимость и дату старта продаж нового Mac Pro
Минимальная стоимость компьютера составит 6 тысяч долларов.