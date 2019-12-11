Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.
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Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Газета.Ru21:14

Двое полицейских ранены при стрельбе в Джерси-Сити

ТАСС19:22

Полицейский и трое прохожих погибли при стрельбе в Нью-Джерси

Интерфакс16:52

NBC: в результате инцидента в Джерси-Сити погибли четыре человека

REGNUM17:48

Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

РБК20:18

Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой в Нью-Джерси

РИА Новости17:52

Полицейский погиб при стрельбе в США

РЕН ТВ14:11
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Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ 15:47
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК 11:59
Общество

Туристам придётся платить налог за проживание в отелях Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях страны, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:38
Здоровье

Детская стоматологическая поликлиника в Благовещенске готовится к открытию

Телепорт 04:20
Игры

Анонсирована новая часть игры BioShock

2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Газета.Ru 08:53
Политика

ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco

Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
Коммерсантъ 20:30
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:54
Шоу-бизнес

Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке

Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев.
Телепрограмма 09:36
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «сложными»

Дождь 01:34
Политика

Трамп и Лавров обсудили «вмешательство России» в выборы США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудили тему «вмешательства» России в американские выборы в ходе встречи в Вашингтоне.
Мойка78 18:03
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова 01:53
Экономика

Губернатор Приамурья назвал главные для области события 2019 года

Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:43
Здоровье

Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
EastRussia 20:16
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Sportbox.RU вчера в 21:39
Спорт

Юлия Ефимова рассказала, как поступит в случае недопуска на ОИ

МК-Спорт 10:47
Армия и оружие

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов

Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
REGNUM 20:04
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Известия 10:15
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс 05:51
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Футбол

Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Чемпионат 18:18
Происшествия

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости 15:43
Гаджеты

Apple назвала стоимость и дату старта продаж нового Mac Pro

Минимальная стоимость компьютера составит 6 тысяч долларов.
NewInform вчера в 01:29
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