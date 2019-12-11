В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Игры Анонсирована новая часть игры BioShock 2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.

Политика ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

Политика Трамп и Лавров обсудили «вмешательство России» в выборы США Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудили тему «вмешательства» России в американские выборы в ходе встречи в Вашингтоне.

Экономика Губернатор Приамурья назвал главные для области события 2019 года Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.

Армия и оружие Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.