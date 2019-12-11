Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.
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RT на русском19:18

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РЕН ТВ14:11
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