В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

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