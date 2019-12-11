Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Перестрелка в американском Джерси-Сити: погибли шесть человек

REGNUM01:15

Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны

РИА Новостивчера в 18:36

В США в результате перестрелки погибли шесть человек

Вести.Ruвчера в 22:26

Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

РБКвчера в 20:18

Полицейский и трое прохожих погибли при стрельбе в Нью-Джерси

Интерфаксвчера в 16:52

Двое полицейских ранены при стрельбе в Джерси-Сити

ТАССвчера в 19:22

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Газета.Ruвчера в 21:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

REGNUM 00:33
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Lenta.ru 01:48
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Единоборства

Федерация бокса России объявила об отказе ехать на ОИ без флага

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио в 2020 году без национального флага.
Известия 00:30
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru вчера в 16:40
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
АБН вчера в 10:43
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

Путин провел заседание Совета по правам человека

В Международный день прав человека Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором члены СПЧ обсудили широкий круг вопросов.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости 09 декабря в 18:55
Кино

Появился трейлер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в главной роли

Экспресс газета вчера в 12:01
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:34
Авто

Новый Mitsubishi ASX добрался до дилеров

Компания Mitsubishi провела официальную презентацию рестайлингового вседорожника Mitsubishi ASX в конце ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу.
Новые автомобили вчера в 21:53
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело вчера в 03:01
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Главное