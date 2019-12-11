Происшествия
RT на русскомВ результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек. Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.
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Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Единоборства
Федерация бокса России объявила об отказе ехать на ОИ без флага
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио в 2020 году без национального флага.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Политика
Путин провел заседание Совета по правам человека
В Международный день прав человека Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором члены СПЧ обсудили широкий круг вопросов.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Кино
Появился трейлер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в главной роли
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Авто
Новый Mitsubishi ASX добрался до дилеров
Компания Mitsubishi провела официальную презентацию рестайлингового вседорожника Mitsubishi ASX в конце ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.