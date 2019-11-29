Происшествия

ТАССТАСССкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту, в результате чего ранения получили несколько человек, классифицируется как теракт. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу.
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