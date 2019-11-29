Происшествия
ТАСССкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту, в результате чего ранения получили несколько человек, классифицируется как теракт. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу.
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Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
КП - Беларусьвчера в 13:31
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
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Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
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Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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РИА Новости вчера в 10:43
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О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
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Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
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На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
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Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
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