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Life.ruСкотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом
Полиция Лондона считает, что сегодняшний инцидент на Лондонском мосту, где неизвестный с ножом ранил нескольких прохожих, являлся попыткой теракта. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда на специальном брифинге (запись доступна в "Твиттере").
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Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
КП - Беларусьвчера в 13:31
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