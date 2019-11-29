Происшествия

Life.ruLife.ruСкотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом

Полиция Лондона считает, что сегодняшний инцидент на Лондонском мосту, где неизвестный с ножом ранил нескольких прохожих, являлся попыткой теракта. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда на специальном брифинге (запись доступна в "Твиттере").
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании

РИА Новостивчера в 17:00

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Интерфаксвчера в 12:46

Полиция подтвердила смерть двух пострадавших на мосту Лондона

Телеканал 360°вчера в 16:43

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

РБКвчера в 15:49

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Коммерсантъвчера в 16:12

Полиция назвала происшествие на лондонском мосту терактом

Ведомостивчера в 11:33

Скотленд-Ярд подтвердил гибель двух человек в результате теракта на Лондонском мосту

ТАССвчера в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн

Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих

КП - Беларусьвчера в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Газета.Ru вчера в 21:38
Армия и оружие

Состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Политическая Экспертиза 28 ноября в 11:33
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Авто

К тестам нового турбомотора приступил УАЗ

Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
ГЛАС.RU вчера в 11:03
Политика

Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
РБК вчера в 10:30
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Коммерсантъ FM 28 ноября в 08:59
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service вчера в 05:40
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Общество

Жизнь пензенцев с 1 декабря изменится

Маркировка продукции С 1 декабря расширится список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Пенза-взгляд 27 ноября в 06:10
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru вчера в 16:53
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

Американские индексы снизились после подписания «гонконгского» закона

Американский президент Дональд Трамп подписал 28 ноября закон о демократии и правах человека в Гонконге.
News.ru вчера в 17:38
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском вчера в 07:28
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Телеканал 360° 00:01
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Общество

В России ввели льготы для селян

Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Lenta.ru 28 ноября в 10:01
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 04:34
Технологии

Настольные игры укрепляют память

MedikForum.ru 28 ноября в 08:20
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Армия и оружие

США обеспокоены началом испытаний российских С-400 против F-16

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией вызывают беспокойство.
Политическая Экспертиза 27 ноября в 06:02
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Энергетика

Назван объем поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

По трубопроводу "Сила Сибири", который должен быть запущен в этом году (предположительно 2 декабря), в 2020 году в Китай будет поставлено минимум 5 млрд кубометров газа, в 2021 году - 10 млрд, в 2022 году - 15 млрд кубометров газа.
Российская газета вчера в 10:11
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
ещё по теме
Главное