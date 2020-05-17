Происшествия
ИзвестияВ результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт. Он отметил, что возгорание полностью удалось потушить за два часа.
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В Лос-Анджелесе десять пожарных тяжело пострадали при тушении возгорания
Московский Комсомолецвчера в 23:29
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Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса
Известия вчера в 22:20
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В Германии за сутки выявили 583 случая заболевания коронавирусом
В Германии за сутки выявили 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:23
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Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 15 мая в 06:40
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Воробьев анонсировал скорый выход Подмосковья из ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье, вероятно, будет готово к частичному выходу из ограничений уже в понедельник, 18 мая.
Газета.Ru 01:52
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Известия 15 мая в 09:09
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
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Тренер «Баварии» считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик считает, что команды в возобновленном чемпионате Германии по футболу находятся в равных условиях, играя при пустых трибунах.
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
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ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля.
REGNUM вчера в 23:34
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 15 мая в 02:08
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Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 15 мая в 10:03
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском 15 мая в 18:32
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Общество
В Крыму самоизоляцию отменят 18 мая
С 18 мая режим самоизоляции в Республике Крым перестанет действовать. Соответствующий указ подписал глава субъекта РФ Сергей Аксёнов.
Право.ру вчера в 06:18
Здоровье
В Хакасии выявлено 23 новых носителя коронавируса
Абакан, 17 мая 2020, 08:19 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 01:19
Экономика
В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 00:00
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Общество
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Общество
Минфин США попросил суд отклонить дополнительный иск Дерипаски
Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.
ПРАЙМ вчера в 17:10
Здоровье
Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
Экономика
Зампред ЗакСа Дроздов рассказал о мерах поддержки бизнеса в Петербурге
Все принимаемые федеральным правительством меры поддержки бизнеса должны оперативно прорабатываться на уровне города, чтобы петербургские предприниматели могли воспользоваться необходимой помощью уже сейчас, рассказал корреспонденту «НьюИнформ» заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.
NewInform 14 мая в 08:03
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Facebook объявил о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms
Известия 14 мая в 17:24
Авто
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage
Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
Новые автомобили вчера в 01:59