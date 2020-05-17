Происшествия

ИзвестияИзвестияВ результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт. Он отметил, что возгорание полностью удалось потушить за два часа.
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В Лос-Анджелесе число пострадавших при пожаре спасателей увеличилось до 11

Российская газета00:56

В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателей

РИА Новости00:11

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

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В Лос-Анджелесе десять пожарных тяжело пострадали при тушении возгорания

Московский Комсомолецвчера в 23:29

В Лос-Анджелесе 11 пожарных получили сильные ожоги при тушении огня

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Десять пожарных пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса

РБКвчера в 23:33

Одиннадцать пожарных пострадали при тушении пожара в Лос-Анджелесе

РЕН ТВ00:01
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Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
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В Карелии выявили 10 новых случаев ковида

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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

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Игры

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Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.
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Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии

Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
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Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
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BFM.ru вчера в 00:33
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

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В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
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В США умерла режиссёр Линн Шелтон

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