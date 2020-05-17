Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт. Он отметил, что возгорание полностью удалось потушить за два часа.

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

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