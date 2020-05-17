Происшествия
ИзвестияВ результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт. Он отметил, что возгорание полностью удалось потушить за два часа.
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В Лос-Анджелесе десять пожарных тяжело пострадали при тушении возгорания
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В Карелии выявили 10 новых случаев ковида
Из десятка носителей, из которых двое - дети, девять проживают в Петрозаводске (восемь - контактировавшие с ранее заболевшими, один вернулся из московской командировки), и один человек - житель Надвоиц.
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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В США умерла режиссёр Линн Шелтон
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