Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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с чего всё началось
Следственный комитет организовал проверку после взрыва кислородного баллона в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, сообщается
 на сайте столичного главка СК.
РБК10:10

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Что известно о взрыве в московском бизнес-центре

RT на русском13:16

В Москве произошел взрыв

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Источник сообщил о пяти пострадавших при взрыве в бизнес-центре в Москве

ТАСС09:52

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РИА Новости09:30

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Агентство Москва08:47

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Москва 2408:44

Заммэра Москвы рассказал о взрыве в БЦ на 2-й Брестской

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