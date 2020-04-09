с чего всё началось

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Происшествия В Карелии выявили еще четырех условно заболевших коронавирусом Как сообщил на своей странице в «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, девятого апреля получено еще четыре предварительно положительных теста на коронавирус.

Энергетика В России за неделю средние цены на бензин снизились на 1 копейку В России с 30 марта по 5 апреля потребительские цены на бензин снизились в среднем на 1 копейку и составили 44,92 руб. за литр, следует из данных Росстата.

Политика Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.

Происшествия Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.

Интернет Google запретила сотрудникам использовать Zoom Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.

Спорт Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018 Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Общество Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора» "Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Общество Путин снял с должности замглавы МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.