Происшествия
RT на русскомСотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
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Происшествия
В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку
В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Спорт
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
Политика
Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Газета.Ru 00:34
Происшествия
В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
RT на русском 01:35
Шоу-бизнес
От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников
Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Privet-Rostov.ru 24 ноября в 11:09
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Театры
Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана
Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября.
Gazeta.SPb вчера в 13:08
Общество
В Подмосковье на коров надели VR-очки
О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.
REGNUM вчера в 14:15
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Евро-футбол.ру 03:18
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 02:13
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Нева Спорт 02:27
Общество
В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным
Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Российская газета 02:22
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
REGNUM вчера в 22:54
Хоккей
«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Московский «Спартак» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару
Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
SM News вчера в 16:35
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд
Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Происшествия
В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах
Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 01:47
Хоккей
Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 01:48
Авто
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Топ-версия Sandero Stepway станет полноценным кроссовером и обзаведётся умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech совокупной отдачей 140 лошадиных сил, состоящей из атмосферного 1.6 и электрического «довеска».
Motor 02:44