Происшествия
КоммерсантъВ результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.
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Политика
В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Политика
Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью.
Общество
Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китая
Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая.
Здоровье
Во Франции зафиксированы два случая заражения коронавирусом
Во Франции подтверждены два случая заражения новым коронавирусом.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Теннис
Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса
Болельщик в футболке сборной России по футболу стал участником драки, произошедшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису перед матчем между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Футбол
«ПСЖ» может обменять Паредеса в «Милан»
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной после родов диагностирован «отек костного мозга»
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Биатлон
Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы в парном катании
Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский первенствовал в парном катании на чемпионате Европы, проходящем в австрийском Граце.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20
До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Армия и оружие
Американские военные вновь не пропустили российский патруль в Сирии
Как рассказал 23 января спецпредставитель США Джеймс Джеффри, у российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Футбол
Тудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»
В первые четыре-пять дней было тяжеловато, сейчас втянулся.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Политика
Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию
Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.