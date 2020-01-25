Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20 человек

РБК01:26

Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1 тысячу человек

Коммерсантъ00:59

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС00:55

Власти Турции сообщили о 20 погибших при землетрясении на востоке страны

Интерфакс02:48

В Турции более 20 человек погибли в результате землетрясения

RT на русском05:38

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Газета.Ru02:00

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22

РИА Новости02:54
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Политика

В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
RT на русском 07:07
Политика

Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью.
ТВ Центр вчера в 05:23
Общество

Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китая

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая.
REGNUM 04:48
Здоровье

Во Франции зафиксированы два случая заражения коронавирусом

Во Франции подтверждены два случая заражения новым коронавирусом.
Москва 24 вчера в 14:35
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Теннис

Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса

Болельщик в футболке сборной России по футболу стал участником драки, произошедшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису перед матчем между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым.
Российская газета 05:56
Технологии

Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Lenta.ru 22 января в 15:29
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Спорт-Экспресс вчера в 14:52
Футбол

«ПСЖ» может обменять Паредеса в «Милан»

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.
Чемпионат 04:52
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной после родов диагностирован «отек костного мозга»

Вечерний курьер 01:17
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Общество

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 06:38
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport вчера в 14:21
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
ТАСС 07:10
Биатлон

Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске

Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Нева Спорт 05:01
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Происшествия

В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду

Российская газета 06:45
Фигурное катание

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы в парном катании

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский первенствовал в парном катании на чемпионате Европы, проходящем в австрийском Граце.
ProstoProSport вчера в 18:58
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20

До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.
The GEEK вчера в 06:34
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Политика

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Российская газета 04:28
Здоровье

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Известия 04:08
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Армия и оружие

Американские военные вновь не пропустили российский патруль в Сирии

Как рассказал 23 января спецпредставитель США Джеймс Джеффри, у российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Lenta.ru 06:11
Футбол

Тудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»

В первые четыре-пять дней было тяжеловато, сейчас втянулся.
Soccer.ru 02:40
Футбол

Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» одержать победу над «Слованом»

Газета.Ru 06:02
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Политика

Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию

Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 07:00
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