Политика
ТАССВ родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского. Как сообщает "Радио Свобода", митингующие собрались недалеко от здания Днепропетровской областной администрации.
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Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
Армия и оружие
Российские военные сообщили о снижении количества обстрелов в Идлибе
Число атак боевиков в Идлибе регулярно снижается после договоренностей между Турцией и Россией.
Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Происшествия
Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек
Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Политика
Контактировавший с Трампом конгрессмен ушел на карантин из-за COVID-19
Конгрессмена Гэтца проинформировали сегодня, что он был 11 дней назад в контакте с участником CPAC, который дал позитивную пробу на COVID-19, — говорится в заявлении политика в Twitter.
Шоу-бизнес
Тамара Синявская – о Милоше Биковиче в роли Муслима Магомаева и ревности к мужу
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Здоровье
Коронавирус выявил проблемы американского благополучия
Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Футбол
Суд продлил арест Роналдиньо до шести месяцев
Футбол
«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ
В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Общество
Зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом в России
Официально подтверждены ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19 в России. Все заболевшие недавно посещали Италию.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Экономика
Минфин РФ выступил с заявлением после обвала цен на нефть
Министерство финансов России сделало заявление после обвала мировых цен на нефть и повышения курса евро и доллара.
Энергетика
В МЭА понизили прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
Экономика
Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти
Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Кино
По «Парку Юрского периода» снимут сериал
"Юрская" франшизы, помимо крайне успешной новой трилогии, может расшириться и за счет игрового телесериала.
Фигурное катание
Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
Энергетика
Ирак намерен остановить падение цен на нефть
Ирак ведет переговоры с заинтересованными сторонами о соглашении, которое сможет остановить падение цен на нефть и стабилизировать мировой рынок, говорится в заявлении министерства нефти.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Кино
Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов
Гаджеты
Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели
В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.