Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского. Как сообщает "Радио Свобода", митингующие собрались недалеко от здания Днепропетровской областной администрации.

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

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