Политика

ТАССТАССВ родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского. Как сообщает "Радио Свобода", митингующие собрались недалеко от здания Днепропетровской областной администрации.
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Земляки Зеленского потребовали его отставки

Lenta.ru19:43

Жители родного города Зеленского потребовали его отставки

РЕН ТВ16:54

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

ТАСС13:17

Земляки Зеленского потребовали его отставки

Вести.Ru13:59

В Днепре митингующие потребовали отставки Зеленского

REGNUM13:44

Жители родного города Зеленского потребовали его отставки

Красная весна14:40

«Как и шесть лет назад» — радикалы начинают процесс свержения Зеленского

Новостной фронт05:32
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
РИА Новости 18:37
Армия и оружие

Российские военные сообщили о снижении количества обстрелов в Идлибе

Число атак боевиков в Идлибе регулярно снижается после договоренностей между Турцией и Россией.
Телеканал 360° 17:51
Экономика

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть

Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
РБК 13:09
Музыка

Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Neva.Today вчера в 07:25
Происшествия

Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек

Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
REGNUM вчера в 01:53
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия 20:00
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Политика

Контактировавший с Трампом конгрессмен ушел на карантин из-за COVID-19

Конгрессмена Гэтца проинформировали сегодня, что он был 11 дней назад в контакте с участником CPAC, который дал позитивную пробу на COVID-19, — говорится в заявлении политика в Twitter.
iReactor 18:13
Шоу-бизнес

Тамара Синявская – о Милоше Биковиче в роли Муслима Магомаева и ревности к мужу

StarHit.ru 13:30
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Политика

Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны

«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
REGNUM 19:36
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Здоровье

Коронавирус выявил проблемы американского благополучия

Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Shraibikus News 14:30
Футбол

Суд продлил арест Роналдиньо до шести месяцев

Vprognoze.ru вчера в 04:11
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Inc-news.ru 00:26
Общество

Зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом в России

Официально подтверждены ещё три случая заражения новым коронавирусом Covid-19 в России. Все заболевшие недавно посещали Италию.
Телеканал ОТВ вчера в 12:10
Энергетика

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
РБК вчера в 23:30
Экономика

Минфин РФ выступил с заявлением после обвала цен на нефть

Министерство финансов России сделало заявление после обвала мировых цен на нефть и повышения курса евро и доллара.
Народные новости 03:14
Энергетика

В МЭА понизили прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
REGNUM 10:52
Экономика

Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Политика Сегодня 10:15
Общество

Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известия 14:00
Кино

По «Парку Юрского периода» снимут сериал

"Юрская" франшизы, помимо крайне успешной новой трилогии, может расшириться и за счет игрового телесериала.
Российская газета 11:50
Фигурное катание

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
News.ru вчера в 11:10
Энергетика

В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 09:16
Энергетика

Ирак намерен остановить падение цен на нефть

Ирак ведет переговоры с заинтересованными сторонами о соглашении, которое сможет остановить падение цен на нефть и стабилизировать мировой рынок, говорится в заявлении министерства нефти.
Экономика сегодня 08:35
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Кино

Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов

Инфорос 09:28
Гаджеты

Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.
iXBT.com 04:58
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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